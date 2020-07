Am Mittwoch (15.07.) haben Polizeibeamte gegen 17 Uhr in der Stuttgarter Innenstadt einen 23-jährigen Kokain-Dealer aus Schwaikheim festgenommen. Der Mann soll laut Polizeibericht im Bereich des Josef-Hirn-Platzes mehrere Gramm Kokain verkauft haben. Bei der anschließenden Hausdurchsuchung seiner Wohnung in Schwaikheim fanden die Ermittler keine weiteren Betäubungsmittel.

Der polizebiekannte gambische Staatsangehörige wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft im Laufe des Donnerstags (16.07.) einem Haftrichter vorgeführt.