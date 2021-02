Kollison bei Überholmanöver auf B14 bei Sulzbach an der Murr

Eine 28 Jahre alte Autofahrerin ist am Montagmorgen (22.02.) auf der B14 bei Sulzbach an der Murr mit dem Honda einer 63-Jährigen kollidiert. Wie das Polizeipräsidium Aalen am Nachmittag mitteilte, war die 28-Jährige mit ihrem Passat gegen 06.50 Uhr aus Schwäbisch Hall kommend in Richtung Sulzbach unterwegs.

Kurz nach Berwinkel wollte sie auf einer langen Geraden einen Lkw überholen, übersah hierbei allerdings den Honda der 63-Jährigen, der bereits dabei war, den Lkw zu überholen und kollidierte mit diesem. Der beim Unfall entstandene Schaden wird von der Polizei auf 5000 Euro geschätzt, verletzt wurde aber glücklicherweise niemand.