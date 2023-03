Kontrolle über Motorrad verloren: 20-Jähriger bei Unfall in Sulzbach verletzt

Ein 20-Jähriger hat sich am Samstagnachmittag (18.03.) bei einem Unfall in Sulzbach verletzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von 10.000 Euro.

Motorradfahrer prallt gegen Leitpfosten

Laut Mitteilung der Polizei war der 20-Jährige gegen 13 Uhr auf der B14 von Sulzbach nach Berwinkel gefahren. In der "Fischbachkurve" verlor er die Kontrolle über seine Kawasaki und kam von der Straße ab. Er stieß gegen einen Leitpfosten, prallte gegen die Böschung und blieb auf der Straße liegen. Der Mann wurde leicht verletzt.