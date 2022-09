Kontrollen in Fellbach: Alkohol und Tabak an Jugendliche verkauft - 65 Verstöße

Das Polizeirevier Fellbach hat in den vergangenen beiden Tagen Kontrollen mit der Zielrichtung des Jugendschutzes durchgeführt. Hierfür wurde in den Ortschaften Fellbach, Schmiden, Oeffingen, Rommelshausen und Stetten Testkäufe unternommen.

65 Verstöße zur Anzeige gebracht

Insgesamt waren 16 Polizeikräfte mit acht verschiedenen Testkäuferinnen und Testkäufern im Alter von 15 bis 17 Jahren unterwegs. Dabei überprüften die Beamten die Abgabe von Alkohol und Tabakwaren an Minderjährige. Zudem wurde die Einhaltung anderer Richtlinien des Jugendschutzgesetzes kontrolliert.

Nach Angaben der Polizei mussten die Beamten bei insgesamt 110 kontrollierten Objekten 65 Verstöße zur Anzeige bringen. Unter anderem wurde in 26 Fällen branntweinhaltiger Alkohol an die Testkaufenden ausgegeben. In 14 Fällen erhielten sie Wein, Bier oder Sekt. In 19 Fällen wurden den Minderjährigen Tabakwaren oder E-Zigaretten oder E-Liquid verkauft.