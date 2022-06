Korb: 18-Jährige prallt mit Auto gegen Brückenmauer

Eine 18-Jährige ist in der Nacht zum Sonntag (26.06.) bei Korb mit ihrem Auto gegen eine Brückenmauer geprallt. Die Polizei sucht nun einen Radfahrer als Unfallzeugen.

Wie aus einer Mitteilung vom Montagmorgen hervorgeht, fuhr die Frau gegen 3.15 Uhr in einem VW auf der Straße Pfarrweingart in Richtung Korb. Die Straße verläuft parallel zum B-14-Parkplatz Korber Kopf. In einer Rechtskurve kam die Frau laut Polizei nach links von der Fahrbahn ab. Das Auto kollidierte mit der Mauer der B14-Brücke.

Radfahrer gesucht

Kurze Zeit später stellte sich laut Polizei heraus, dass die 18-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Zudem besitzt sie keine gültige Fahrerlaubnis. Sie musste eine Blutprobe abgeben und nun mit einer Anzeige rechnen.

Dem Bericht zufolge gab die Frau an, einem entgegenkommenden Radfahrer ausgewichen zu sein. Ihn sucht die Polizei nun als Unfallzeugen. Er und mögliche weitere Zeugen, werden dringend gebeten, sich beim Polizeirevier Waiblingen (Tel. 07151/950422) zu melden.