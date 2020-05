Korb: 21-Jährige bei Unfall leicht verletzt

Korb.

Bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung der Anschlussstelle B 14 und Kreisstraße 1911 ist am Mittwoch (22.04.) eine Autofahrerin leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wollte ein 58 Jahre alter Fiat-Fahrer nach links in Richtung Winnenden abbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer von rechts kommenden 21-jährigen Fiat-Fahrerin. Beim Zusammenstoß zog sich die junge Autofahrerin leichte Verletzungen zu. An den Unfallfahrzeugen entstand Totalschaden. Sie mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt bei rund 15 000 Euro.