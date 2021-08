Korb: 67-jähriger BMW-Fahrer stößt mit 82-jähriger Mercedes-Fahrerin zusammen - 40.000 Euro Sachschaden

In Korb hat es am Montagmittag (16.08.) gegen 12.30 Uhr einen Unfall mit zwei Beteiligten gegeben.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 67-jähriger BMW-Fahrer die Kreisstraße aus Korb kommend in Richtung Waiblingen. An der Einmündung zwischen der Abfahrt der Bundesstraße 14 und der Kreisstraße 1858 stieß er mit einer 82-jährigen Mercedes-Fahrerin zusammen. Der 67-Jährige zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Der Unfall führte zu einem Sachschaden in Höhe von rund 40.000 Euro.