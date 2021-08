Korb: Autofahrer fährt gegen Bordstein, Airbag löst aus

Ein 22-Jähriger war am Freitagabend (13.08.) gegen 20.40 Uhr mit seinem BMW auf der K1858 unterwegs und wollte von Korb kommend nach links in Richtung Korber Höhe abbiegen. Laut Polizei fuhr er dabei gegen den Bordstein, wodurch der Airbag der Beifahrerseite auslöste und den 21 Jahre alten Beifahrer verletzte.

"An dem Auto entstand hierdurch wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 3500 Euro", heißt es in der Mitteilung der Polizei.