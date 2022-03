Am Freitagabend (25.03.) ist es in Korb zu einem Verkehrsunfall gekommen. Laut Polizeibericht fuhr ein 71-jähriger Skoda-Fahrer gegen 18 Uhr rückwärts aus seiner Einfahrt in die Rosenstraße.

Eine 48-jährige Fahrradfahrerin erschrak über das Auto, bremste ab und kam zu Fall. Bei dem Sturz verletzte sich die Frau leicht, am Fahrrad entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 350 Euro.

