Korb: Bewohner der Asylunterkunft greift Mitarbeiter an

In der Asylunterkunft in der Brucknerstraße in Korb ist am Montagnachmittag (05.07.) ein 66-Jähriger Mitarbeiter von einem Bewohner der Unterkunft körperlich angegangen worden.

Wie die Polizei mitteilte, ging der 27-jährige Bewohner kurz vor 13 Uhr in das Büro des Mitarbeiters und verhielt sich aggressiv. Der 66-Jährige wehrte sich mit einem Tierabwehrspray und schloss sich anschließend in seinem Büro ein. Gegen 15.15 Uhr ging der 27-Jährige erneut in das Büro des Mitarbeiters und griff ihn mit seinen Krücken an. Hierbei wurde der 66-Jährige leicht verletzt. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen.