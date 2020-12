Korb: Eigentümerin schlägt Einbrecher in die Flucht

Ein bisher unbekannter Dieb hat laut einem Bericht der Polizei am Montag (14.12.) gegen 19 Uhr versucht in eine Wohnung in der Korber Talstraße einzubrechen. Da er von der Wohnungsinhaberin gestört wurde, ergriff er die Flucht. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt war, konnte der Mann unerkannt entkommen.

Er wird als etwa 30 bis 35 Jahre alt beschrieben, schlank mit kurzen schwarzen Haaren und dunklen Augen. Zur Tatzeit soll er eine schwarz-weiße Mund-Nasen-Bedeckung sowie eine rote oder orangene Jacke und eine dunkle Hose getragen haben. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.