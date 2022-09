Korb: Einbrecher steigen in zwei Sporthallen ein - Polizei sucht Zeugen

In Korb ist zwischen Freitag (02.09.) und Montag (05.09.) in die Sporthallen der Gemeinschaftsschule und der Urbanschule eingebrochen worden. Das berichtet die Polizei am Dienstagmorgen.

Baumaschinen gestohlen

Den Angaben zufolge stiegen bislang Unbekannte zwischen Freitagnachmittag und Sonntagmittag in die Sporthalle der Gemeinschaftsschule in der Brucknerstraße ein. Sie entwendeten mehrere Baumaschinen im Gesamtwert von etwa 5000 Euro. Laut Polizei wurden zudem mehrere Feuerlöscher im Schulhof entleert. Der frische Estrich wurde beschädigt.

Einbruch in Sporthalle der Urbanschule

Auch in die Sporthalle der Urbanschule wurde in den vergangenen Tagen eingebrochen. Der Tatzeitraum liegt laut Polizeibericht hier zwischen Samstagabend und Montagmorgen. Bislang ist unklar, ob etwas gestohlen wurde. Der Mitteilung zufolge entleerten die Täter mindestens einen Feuerlöscher.

Das Polizeirevier Waiblingen nimmt unter der Telefonnummer 07151/950422 Hinweise von Zeugen entgegen.