Korb: Fremder Mann belästigt Kinder sexuell - Polizei bittet um Hinweise

Zwei Jungen im Alter von sechs und acht Jahren sind am Freitag (08.07.) in Korb von einem Fremden sexuell belästigt worden. Das teilte die Polizei am Donnerstag (14.07.) mit.

Kindern in sexueller Absicht genähert

Offenbar näherte sich der Unbekannter den beiden Kindern in sexueller Absicht, als die Beiden bei einem Fußweg im Parkgelände des "Alten Friedhofs" spielten. Der Mann sprach die Kinder zwischen 21 Uhr und 21.30 Uhr an.

Nachdem es dem Mann rhetorisch gelungen war, die erste natürliche Distanz zu den Jungs zu überwinden, nahm er beide Kinder in sexueller Absicht auf den Schoß. Der Fremde soll versucht haben, eines der beiden Kinder zu entkleiden. Als ein Kind zurück zu seinen Eltern lief und diese informierte, flüchtete der Unbekannte.

Zum Tatverdächtigen liegt folgende Beschreibung vor:

Er war circa 20 Jahre

hatte eine schlanke Statur

war circa 1,75 cm groß

er hatte eine etwas dunklere Haut und habe mit Akzent gesprochen

Aufgrund der Täterbeschreibung geht die Polizei davon aus, dass der Fremde einen Migrationshintergrund haben könnte.

Laut Polizei wurde von den Eltern noch eine Person im Umfeld des Parks wahrgenommen, die ein wichtiger Zeuge zu dem Vorfall sein könnte. Zudem war am Freitagabend das Parkumfeld noch stark von Personen frequentiert.

Zeugen, die sich am Freitagabend im Umfeld des Parks aufhielten, werden dringend gebeten, sich mit der Kripo Waiblingen unter der Telefonnummer 07361 - 5800 in Verbindung setzen.