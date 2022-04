Unbekannte Diebe sind am Donnerstag (31.03.) in Korb-Kleinheppach in eine Praxis für Physiotherapie in der Schulstraße eingebrochen.

Bargeld entwendet

Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilte, wurde zwei Kassen mitsamt einem zweistelligen Bargeldbetrag gestohlen. Die Tatzeit liegt zwischen 20 Uhr am Donnerstagabend und 07.40 Uhr am Freitagmorgen. "Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen telefonisch unter der Nummer 07151 950422 entgegen", heißt es