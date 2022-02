Ein Mann hat am Mittwochmorgen (16.02.) in Korb Polizisten mit angegriffen und beleidigt. Das geht aus einer aktuellen Pressemitteilung hervor.

Wie die Polizei mitteilt, seien Beamte am Morgen in die Straße Pfarrweingart gerufen worden. Dort sollte sich ein Mann widerrechtlich in einem Holzverschlag aufhalten. Die Beamten trafen gegen 8.30 Uhr ein.

Beleidigungen gegen Polizeibeamte

"Nachdem sich die Person nicht ausweisen konnte und seine Identität nicht feststellbar