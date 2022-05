Korb: Steinplatten im Wert von mehreren hundert Euro von Baustelle gestohlen

Ein Unbekannter hat am Montagvormittag (09.05.) Steinplatten im Wert von mehreren hundert Euro von einer Baustelle in Korb gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, beobachtete ein Zeuge gegen 10 Uhr, wie eine männliche Person die Steinplatten von einer Baustelle in der Hanweiler Straße in einen braunen Mercedes Sprinter einlud.

Als der Mann den Zeugen bemerkte, stieg er in sein Auto und entfernte sich in Richtung Kleinheppach. Bei dem Tatverdächtigen soll es sich um einen etwa 40-45 Jahre alten Mann mit kurzen schwarzen Haaren handeln. Er sei etwa 1,75 m groß gewesen. Zum Tatzeitpunkt trug er ein blaues T-Shirt und eine dunkle Hose. Insgesamt wurden etwa 70 Steinplatten gestohlen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 - 950422 entgegen.