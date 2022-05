In der Waiblinger Straße in Korb hat sich am Mittwochvormittag (11.05.) ein Unfall ereignet. Wie die Polizei mitteilt, missachtete eine 73-jährige VW-Fahrerin gegen 9.45 Uhr zur Einmündung Schillerstraße die Vorfahrtsregelung. Sie stieß mit ihrem VW gegen einen Mercedes. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro. Die Fahrzeuginsassen blieben unverletzt.