Am Montagmorgen (30.5.) hat ein bisher unbekannter Autofahrer in der Winnender Straße in Korb beim Vorbeifahren einen geparkten Fiat Punto gestreift.

Der Unfall ereignete sich Polizeiangaben zufolge gegen 8 Uhr. Der Unbekannte fuhr anschließend unerlaubt weiter und hinterließ einen Schaden von etwa 300 Euro.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 0 71 51 / 95 04 22 entgegen.