Bei einem Unfall am Samstagnachmittag (23.10.) in Korb-Kleinheppach sind zwei Radfahrer leicht verletzt worden. Was war passiert?

Wie die Polizei mitteilt, war ein 40-Jähriger auf einem Feldweg in der Verlängerung der Endersbacher Straße in Richtung Waiblingen-Beinstein unterwegs. Kurz nach Ortsende stieß er gegen 15.40 Uhr mit einem entgegenkommenden 56-Jährigen zusammen. Beide Radfahrer seien laut Polizei "nicht ausreichend weit rechts" gefahren.

{element}