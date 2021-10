Eine Serie von mutmaßlichen Diebstählen am Rems-Murr-Klinikum in Schorndorf steht offenbar kurz davor, aufgeklärt zu werden. Wie die Polizei am Donnerstag (14.10.) mitteilte, wird ein Klinik-Mitarbeiter verdächtigt.

Was war vorgefallen? Bei der Polizei hatten sich insgesamt vier Geschädigte gemeldet, denen Schmuck, Uhren, Ringe oder Bargeld abhandengekommen sein sollen. Es sei von weiteren Taten auszugehen.

{element}

Während der Ermittlungen ergab sich laut Polizei ein