Kupferdiebstahl in Murrhardt: Polizei sucht Zeugen

Zwischen Montag (23.05.) und Dienstag (24.05.) entwendeten in Murrhardt bisher unbekannte Diebe von einem Vereinsheim in der Karnsberger Straße ca. 40 bis 45 Meter Kupferdachrinne sowie vier Kupferfallrohre in einer Länge von jeweils ca. vier Meter.

Täter müssen größeres Fahrzeug benutzt haben

Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilte, muss zum Abtransport von den Tätern ein größeres Fahrzeug benutzt worden sein.

"Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Murrhardt unter der Telefonnummer 07192 5313 entgegen", heißt es weiter im Polizeibericht.