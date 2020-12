Landung missglückt: Heißluftballon mit sechs Insassen bleibt bei Kaisersbach in einem Baum hängen

Die Landung eines Heißluftballons ist am Donnerstagmittag (31.12.) schief gegangen.* Wie die Polizei mitteilt, war der Ballon mit sechs Insassen in Plüderhausen gestartet. Die Ballonfahrt war angemeldet gewesen und hätte in Kaisersbach enden sollen.

Bei der Landung wurde der Heißluftballon jedoch von einer Sturmböe erfasst und geriet in nahestehende Bäume. Die Personen konnten sich selbstständig aus dem Korb befreien. Alle blieben unverletzt.

Der Ballon konnte schließlich vom Inhaber des Grundstücks geborgen werden. "Ob ein Verstoß gegen die Corona-Verordnung vorliegt wird geprüft und gegebenenfalls zur Anzeige gebracht", heißt es in einer Meldung der Polizei.

*Die Polizei hatte zunächst von einer Notlandung gesprochen. Inzwischen hat sie diese Angabe korrigiert.