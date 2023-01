Leichenfund in Berglen-Öschelbronn: Identität des Toten geklärt

Am Samstagnachmittag (28.01.) ist in einem Waldgebiet bei Öschelbronn eine tote Person aufgefunden worden. Die Identität des Toten wurde zwischenzeitlich geklärt. Das teilte die Polizei in einer Pressemitteilung mit.

Es handelt sich um den 64-jährigen Vermissten aus Berglen, der seit 16. Januar 2023 öffentlich gesucht wurde. Zur Klärung, wie es zu dem Tod des Mannes gekommen ist, wurden zwischenzeitlich kriminalpolizeiliche Todesfallermittlungen eingeleitet. Es liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor. Die Ermittlungen dauern an.

64-Jähriger wurde seit 16. Januar vermisst

Das Polizeipräsidium Aalen hat am Montag (16.01.) eine öffentliche Vermisstenmeldung für einen Mann aus Berglen herausgegeben. "Anfang Januar verließ der 64-Jährige sein gewohntes Lebensumfeld in Berglen und ist seitdem unbekannten Aufenthalts", so die Polizei. Zuletzt wurde der Mann am 2. Januar gesehen.