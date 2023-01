In einem Waldstück in Berglen ist am Samstag (28.01.) eine leblose Person gefunden worden. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, ist die Person männlich. Die Identität des Opfers ist noch nicht geklärt. Die Polizei vermutet, dass es sich hierbei um einen vermissten Mann handelt. Ob das tatsächlich der Fall ist, wird derzeit noch abgeklärt. Die Polizei ist noch vor Ort (Stand 18.50 Uhr).

Weitere Infos folgen..