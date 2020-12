Leutenbach: 85-jähriger Autofahrer kommt von Fahrbahn ab und prallt gegen Schutzplanke

Ein 85-Jähriger hat am Sonntagnachmittag (27.12.) an der B-14-Anschlussstelle Nellmersbach einen Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Mann gegen 14.40 Uhr von der Bundesstraße ab. Anschließend wollte er nach links auf die Weinbergstraße in Richtung Hertmannsweiler abbiegen.

"Aufgrund kurzer Unaufmerksamkeit kam er hierbei von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Schutzplanke", heißt es in einer aktuellen Pressemitteilung. Das Auto des Seniors musste nach dem Unfall abgeschleppt werden. Insgesamt entstanden rund 7000 Euro Schaden.