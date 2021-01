Leutenbach: 89-Jähriger wird Opfer eines Enkeltricks und verliert 40.000 Euro

Am Donnerstag (21.01.) ist es In Leutenbach zu einem Betrugsfall gekommen, bei dem ein 89-jähriger Mann Opfer eines Enkeltricks geworden ist.

Eine Frau gab sich am Telefon als die Enkelin des Mannes aus. Sie täuschte vor, in einen Unfall verwickelt worden zu sein. Der 89-jährige erkannte die Falle nicht und überließ der Frau rund 30.000 Euro Bargeld. Als die Betrüger ein weiteres Mal Kontakt zu ihm aufnahmen, übergab der Mann weitere 10.000 Euro in Bargeld und Gold, wie die Polizei berichtet. Die Ermittlungen wurden von der Kriminalpolizei Waiblingen aufgenommen.

Damit Sie vor dem sogenannten Enkeltrick gewarnt sind und wissen wie Sie im Falle eines Falles reagieren müssen, hat die Polizei hilfreiche Tipps zusammengestellt: