Leutenbach: Brand bei der Firma Kaysser in Nellmersbach

Brandalarm bei der Firma Kaysser in Nellmersbach am Montagvormittag kurz nach 10 Uhr. Brandherd war laut Kommandant Jochen Weller die dortige Pulverbeschichtungsanlage beziehungsweise deren Ofen. Es habe keinen nennenswerten Sachschaden gegeben und Personen seien nicht zu Schaden gekommen, berichtet er auf Nachfrage. Mitarbeiter der Firma hätten vorbildlich noch vor dem Eintrefffen der Wehr mit Löschen begonnen, so Weller. Auch das habe dazu beigetragen, dass der Brand auf den Ofen begrenzt blieb. Die Wehr, mit fünf Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort, konnte so nach gut einer Stunde wieder abrücken.