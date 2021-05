Leutenbach: Diebe brechen in der Nacht auf Samstag (01.05.) in Bäckerei ein

In der Nacht auf Samstag (01.05.) sind Diebe in eine Bäckerei in Leutenbach eingebrochen. Laut Polizeimeldung meldete der Besitzer den Einbruch am Samstagmorgen. Die Täter öffneten mit brachialer Gewalt die Metalltüre zum Verkaufsraum der Bäckerei und brachen in dort die Kassen auf.

Nach der Tat verschwanden die Täter wieder, das Bargeld nahmen sie mit. Durch den gewaltsamen Einbruch entstand zudem Sachschaden in Höhe von ca. 800 Euro. Die Ermittlungen zur Aufklärung der Tat dauern derzeit noch an.