Bisher unbekannte Diebe sind zwischen Samstagabend (07.11.) und Montagmorgen (09.11.) in einen Supermarkt in der Winnender Straße eingebrochen. "Im Supermarkt wurde der Tresor aufgebrochen und aus diesem ein Bargeldbetrag in fünfstelliger Höhe entwendet", teilt das Polizeipräsidium Aalen mit. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 9500 entgegen.