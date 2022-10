Leutenbach: Leitpfosten aus Verankerungen gerissen - Polizei ermittelt

Bislang Unbekannte haben in der Nacht zum Freitag (07.10.) an der Kreisstraße 1845 zwischen Leutenbach und Nellmersbach sämtliche Leitpfosten aus ihren Verankerungen gerissen. Das berichtet die Polizei am Nachmittag.

Straße in Nellmersbach blockiert

Den Angaben zufolge wurden die Pfosten abseits der Straße abgelegt. Laut Bericht blockierten vermutlich dieselben Personen noch eine Straße in Nellmersbach mit einer Baustellen-Abschrankung.

Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Sie bittet unter der Telefonnummer 07195/6940 um Hinweise auf die Verursacher.