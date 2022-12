Leutenbach: Mit rund zwei Promille auf B14 - 36-Jährige kommt von Fahrbahn ab

Am frühen Freitagmorgen (30.12.) ist eine 36-jährige VW Golf-Fahrerin gegen 1.25 Uhr auf der B14 in Fahrtrichtung Stuttgart im Leutenbachtunnel mehrfach von der Fahrbahn abgekommen und mit den Tunnelwänden zusammengestoßen. Das teilte die Polizei in einer Pressemitteilung mit.

Offenbar stand die Frau unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von annähernd zwei Promille. Die 36-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An dem Auto entstand ein Sachschaden. Das Auto war in der Folge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Führerschein der 36-Jährigen wurde einbehalten. Zudem musste sie sich einer Blutentnahme unterziehen. Ihr droht ein Strafverfahren.