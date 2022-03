Mindestens drei bisher unbekannte Täter sind in der Nacht zum Freitag (04.03.) in eine Firma in der Nellmersbacher Robert-Bosch-Straße eingebrochen. Das berichtet die Polizei am Morgen.

Polizei in Winnenden nimmt Hinweise entgegen

Den Angaben zufolge stiegen die Einbrecher kurz vor 1.30 Uhr in die Firma ein und durchsuchten sie nach Diebesgut. Bislang ist nicht bekannt, ob etwas entwendet wurde. Das Polizeirevier Winnenden nimmt unter der Telefonnummer 07195/6940 Hinweise von