Ein bisher unbekannter Fahrer eines Klein-Lkw beschädigte am Donnerstag (31.03.) in der Zeit zwischen 17.20 Uhr und 17.50 Uhr den linken Außenspiegel eines in der Hölderlinstraße abgestellten VW.

Unerlaubt von der Unfallstelle entfernt

Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilte, entfernte sich der Verursacher anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. "Hinweise auf diesen nimmt das Polizeirevier Winnenden telefonisch unter der Nummer 07195 6940 entgegen", heißt es weiter im