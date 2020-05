Leutenbach: Unbekannte beschmieren mehrere Verkehrsschilder

Symbolbild. © ZVW/Joachim Mogck

Zwischen Dienstag (28.04.), 20 Uhr und Mittwoch (29.04.), 6.10 Uhr haben Unbekannte mehrere Verkehrsschilder mit Farbe beschmiert. Die Täter waren laut Polizei im Bereich zwischen dem Kreisverkehr an der Winnender Straße und der Bahnbrücke am Ortseingang Winnenden am Werk. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, kann die Polizei derzeit noch nicht beziffern. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.