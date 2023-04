Lkw beim Abbiegen übersehen: 10.500 Euro Schaden nach Unfall in Fellbach

Bei einem Unfall zwischen einem Auto und einem Lkw in Fellbach sind am Freitag (31.03.) 10.500 Euro Schaden entstanden. Wie die Polizei am Samstag mitteilt, war ein 20-Jähriger gegen 13.40 Uhr in einem Mercedes auf der B14 von Stuttgart kommend unterwegs. An der Ausfahrt Fellbach-Süd wollte er nach links in Richtung Fellbach abbiegen. Dabei übersah er den Angaben nach einen von rechts aus Richtung Kernen kommenden Lkw eines 52-Jährigen.

Totalschaden am Mercedes

Auto und Lkw stießen im Bereich der Einmündung zusammen. Am Mercedes entstand laut Mitteilung der Polizei ein wirtschaftlicher Totalschaden. Die Summe liegt bei circa 10.000 Euro. Circa 500 Euro Sachschaden entstanden am Lastwagen. Verletzt wurde niemand.