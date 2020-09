Lkw-Fahrer kracht in Leitplanke: B14 zwischen Winnenden und Schwaikheim kurzzeitig voll gesperrt

Ein 67 Jahre alter Fahrer eines Sattelzugs ist am Dienstagmittag (08.09.) auf der B14 ins Schlingern geraten und in die Leitplanke gekracht. Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilte, war der 67-Jährige mit seinem Sattelzug um kurz vor 12 Uhr in Richtung Stuttgart unterwegs, als er zwischen den Anschlussstellen Winnenden-West und Schwaikheim die Kontrolle über sein Gefährt verlor.

"Es ist anzunehmen, dass dies in Folge von gesundheitlichen Problemen geschehen ist", sagte ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion.

Bei der Unfallaufnahme war der Lkw-Fahrer noch kurz ansprechbar, verlor dann aber das Bewusstsein. Die Bundesstraße musste während des Rettungseinsatzes komplett gesperrt werden.

Der Lkw-Fahrer wurde in ein Krankenhaus verbracht. Eine Umleitung war für den Durchgangsverkehr eingerichtet, bis gegen 13.15 Uhr eine Fahrspur wieder freigegeben werden konnte. Die beim Unfall entstandene Schäden belaufen sich auf rund 10.000 Euro.