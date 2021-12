Auf einem Tankstellengelände in der Ritterstraße in Winterbach ist am Samstagabend (04.12.) gegen 19 Uhr ein Münzautomat aufgebrochen worden. Wie die Polizei mitteilt, stahl der Täter daraus Bargeld in Höhe von circa 150 Euro.

Zum Tatverdächtigen liegt nach Angaben der Polizei folgende Beschreibung vor:

Die Person war circa 1,80 m groß. Sie trug eine schwarze Wollmütze, eine schwarze Winterjacke, einen hellen Pullover, eine graue Hose und graue