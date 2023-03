Mann am Adlerplatz in Winnenden niedergeschlagen: Polizei sucht Zeugen

Ein 43 Jahre alter Mann wurde am Mittwochnachmittag (01.03.) in Winnenden am Adlerplatz von Jugendlichen niedergeschlagen. Die Polizei sucht nun Zeugen zu dem Vorfall.

Schlag gegen den Kopf und Tritte

Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilte, war der 43-Jährige zunächst gegen 14.30 Uhr von vier Jugendlichen provoziert worden. Nach einem Wortwechsel lief der Mann weg, woraufhin die Jugendlichen ihm folgten. Letztlich erhielt er von hinten einen Schlag gegen den Kopf und ging zu Boden.

"In der Folge schlugen bzw. traten mindestens drei der 15 bis 17 Jahre alten Jungs auf den Mann ein, bis zwei bislang unbekannte Zeugen hinzukamen", heißt es weiter im Polizeibericht. Anschließend flüchteten sie. "Sie werden vom Geschädigten alle als Ausländer beschrieben", teilt die Polizei mit.

Einer trug demnach eine weiße Jogginganzugjacke, eine Zweiter eine dunkle Basecap sowie eine feste Zahnspange, ein Dritter wird von den Beamten als mollig beschrieben, trug eine dicke schwarze Winterjacke und führte eine schwarz-rot-grüne Umhängetasche bei sich.

Zeugen des Vorfalls bzw. Personen, die weitere Hinweise auf die Jugendgruppe geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07195/6940 bei der Polizei Winnenden zu melden.