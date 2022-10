Mann belästigt 14-Jährige in Kirchberg an der Murr: Polizei sucht Zeugen

In Kirchberg an der Murr hat ein noch unbekannter Mann am Samstagabend (01.10.) laut Polizei ein 14-jähriges Mädchen belästigt. Das geht aus einer Mitteilung vom Dienstagnachmittag (04.10.) hervor.

Den Angaben zufolge war die 14-Jährige kurz nach 18 Uhr in der Pfarrgartenstraße unterwegs. Dabei sei sie von einem Mann angegangen worden. Er habe die Jugendliche umarmt und versucht, sie zu küssen, so die Polizei. "Das Mädchen konnte sich letztlich aus der Umklammerung lösen und wegrennen", heißt es weiter.

Hinweise an die Polizei in Backnang

Der Tatverdächtige wird in der Mitteilung als circa 18 bis 20 Jahre alt und circa 1,90 Meter groß beschrieben. "Er trug einen schwarzen Pullover und eine schwarze Wollmütze."

Die Polizei sucht nun Zeugen. Anwohner oder Passanten, die Hinweise auf den Tatverdächtigen oder zum Tatgeschehen geben können, sollten sich an die Backnanger Polizei wenden. Die Telefonnummer lautet 07191/9090.