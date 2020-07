Symbolbild. © Pixabay/CC0 Public Domain

Gegen 18 Uhr am Freitagabend (31. Juli) hat ein Zeuge die Polizei in Waiblingen alarmiert. Er teilte den Beamten mit, dass er eine Person mit einer Schusswaffe am Bahnhof gesehen habe. Die Polizei rückte aus, durchsuchte den Bahnhof und Züge, stellte allerdings keine Bedrohung fest. "Wir können Entwarnung geben", sagte ein Polizeisprecher am Freitagabend gegenüber unserer Zeitung. Im Zugverkehr kann es dadurch momentan zu Verspätungen kommen.