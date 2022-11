Mann randaliert in seiner Wohnung in Waiblingen: Polizist verletzt

Ein 44-Jähriger hat am Montagabend (07.11.) in seiner Wohnung in Waiblingen randaliert. Anwohner der Friedrich-Schofer-Straße hatten gegen 19.30 Uhr die Polizei verständigt. Der Mann hatte Flaschen und Küchenutensilien auf die Straße geworfen.

44-Jähriger tritt Polizisten gegen das Knie

Wie die Polizei mitteilt, wurde der Mann in Gewahrsam genommen. Im Streifenwagen spuckte er in Richtung der Beamten. Er trat außerdem einen Polizisten gegen das Knie. Der Polizist wurde dabei verletzt.

Weil sich der Mann offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er in eine Spezialklinik gebracht. Ihn erwartet eine Strafanzeige.