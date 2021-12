In der Nacht auf den Ersten Weihnachtsfeiertag (24.12.) sind in Waiblingen mehrere Autos aufgebrochen worden. Nach Angaben der Polizei waren die Fahrzeuge in der Devizesstraße geparkt. Die Täter durchsuchten die Autos nach Diebesgut. Die genaue Schadenshöhe ist laut Polizei bislang noch unbekannt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 - 950422 entgegen.

