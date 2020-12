Mehrere Parfümflaschen aus Drogerie in Winnenden gestohlen

Zu einem Diebstahl ist es am Mittwochabend (09.12.) gegen 17 Uhr in einer Filiale des Müller Drogeriemarkts am Adlerplatz gekommen. Wie die Polizei mitteilt, bemerkte eine 44-jährige Mitarbeiterin, dass ein Mann mehrere Flaschen Parfüm stahl. Sie hielt den Mann zunächst fest, er konnte sich jedoch losreißen. Nach Angaben der Polizei flüchtete er Richtung Marktstraße.

Zu dem Mann liegt folgende Zeugenbeschreibung vor:

Er war circa 1,90 groß und hatte ein gepflegtes Erscheinungsbild

Er trug eine schwarze Daunenjacke, eine dunkle Jeans und eine hellgraue Schildmütze

Zum Tatzeitpunkt hatte er eine weiße Tasche bei sich

Der Gesamtwert der gestohlenen Parfümflaschen liegt laut Polizei im dreistelligen Bereich. Hinweise nimmt das Polizeirevier in Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.