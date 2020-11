Mehrere Verletzte bei Auffahrunfall wegen  eines Rettungswagen mit Blaulicht

Bei einem Auffahrunfall auf der Landesstraße zwischen Schorndorf und Haubersbronn hat es am Mittwochabend drei Verletzte gegeben. Ein Autofahrer war in die Bremsen getreten, als ihm ein Rettungswagen mit Blaulicht entgegenkam. Zwei nachfolgende Fahrzeuge, die in Richtung Haubersbronn unterwegs waren, schafften es nicht mehr anzuhalten. Es kam zur Kollission. Ein Notarzt ist im Einsatz. Die Straße ist gesperrt, der Verkehr wird durch Haubersbronn umgeleitet (Stand 19.45 Uhr).