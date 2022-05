Mercedes übersehen: 10.000 Euro Schaden nach Unfall in Schorndorf

Bei einem Unfall in Schorndorf sind am Mittwoch (11.05.) 10.000 Euro Sachschaden entstanden. Wie die Polizei mitteilt, bog eine 53-Jährige gegen 13.40 Uhr mit einem Skoda von der Straße Erlenwiesen in die Waiblinger Straße ein. Dabei stieß sie mit einem vorfahrtsberechtigten Mercedes zusammen. Dessen 61-jähriger Fahrer hatte den Unfall laut Polizei nicht mehr vermeiden können.

Verletzt wurde dem Bericht zufolge niemand. Der Mercedes musste abgeschleppt werden.