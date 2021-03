Mercedes in Plüderhausen beschädigt: Siebenjähriger fährt wiederholt gegen Fahrertür

Ein circa siebenjähriger Junge steht im Verdacht, am Montag (08.03.) im Achalmweg einen geparkten Mercedes beschädigt zu haben. Die Polizei geht davon aus, dass der Junge gegen 16.30 Uhr mit seinem Rad dort unterwegs war. Dabei soll er wiederholt gegen die Fahrertür gefahren sein. An dem Mercedes entstand Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro.

Zum Tatzeitpunkt trug der Junge laut Polizei eine blaue Jacke und einen blauen Helm. Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei in Schorndorf unter der Telefonnummer 07181/2040 entgegen.