Mercedes kollidiert mit Mercedes: 80.000 Euro Schaden in Waiblingen

Rund 80.000 Euro Sachschaden sind am Donnerstagmorgen (20.10.) bei einem Verkehrsunfall in Waiblingen.

Vorfahrt missachtet

Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilte, war ein 36 Jahre alter Mercedes-Fahrer gegen 06.30 Uhr an der Anschlussstelle Waiblingen-Mitte von der B14 abgefahren und missachtete an der Einmündung zur Straße An der Talaue die Vorfahrt eines 52 Jahre alten Mercedes-Fahrers.

"Beide Autos wurden beim Unfall stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden, verletzt wurde aber glücklicherweise niemand", heißt es weiter im Polizeibericht.