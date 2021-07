Mercedes stößt in Weinstadt mit Motorrad zusammen: 69-Jähriger schwer verletzt

Ein 69 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall am Freitag (30.07.) in Weinstadt schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war eine 72-Jährige gegen 16.50 Uhr mit einem Mercedes auf der Landesstraße von Strümpfelbach nach Endersbach gefahren. An einer Einmündung wollte sie in Richtung Stetten abbiegen, wobei sie den Vorrang des Motorradfahrers missachtete.

Der Mercedes stieß mit dem Motorrad zusammen. Der 69-Jährige stürzte und erlitt dabei schwere Verletzungen. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 17.000 Euro.