Mercedes vor Bäckerei in Fellbach gestohlen

In der Maiklerstraße in Fellbach ist am Mittwoch (01.09.) zwischen 14 Uhr und 15.30 Uhr ein Mercedes gestohlen worden. Wie die Polizei berichtet, war das Auto vor einer Bäckerei geparkt.

An der Mercedes B-Klasse sind laut Mitteilung die Kennzeichen WN-KL 51 angebracht. Hinweise zum Tatgeschehen und zum Verbleib des Fahrzeugs nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegen.