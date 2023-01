Messerattacke in Fellbach am Samstagabend (7.1.): 16-Jähriger schwer verletzt

Ein 16-jähriger ist am späten Samstagabend (7.1.) in Fellbach bei einer Messerattacke schwer verletzt worden und wird im Krankenhaus behandelt. Das Polizeipräsidium Aalen gab auf Nachfrage dieser Zeitung am Sonntagmorgen erste Details bekannt. Die Hintergründe der Tat sind jedoch noch unklar. Im Laufe des Vormittags werde ein kurzer Einsatzbericht folgen, hieß es. Was wir bislang wissen.

Laut Angaben des Polizeiführers vom Dienst (PvD) ist es am Samstag gegen 23 Uhr im Bereich Berliner Platz in Fellbach zu einer Auseinandersetzung gekommen, an der mindestens ein 16-Jähriger und ein 19-Jähriger beteiligt waren. Die beiden gerieten aus bislang nicht bekanntgegebenen oder noch nicht ermittelten Gründen aneinander, woraufhin der 19-Jährige auf den 16-Jährigen eingestochen haben soll. Der 16-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde nach einer notärztlichen Erstversorgung ins Krankenhaus gebracht. Der 19-Jährige wiederum konnte in der Nähe des Tatorts noch am Samstagabend festgenommen werden.

Sobald wir mehr wissen, berichten wir.